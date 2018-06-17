Вайденфеллер: Нойер всегда надежен в важных матчах

Бывший вратарь дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Роман Вайденфеллер поделился мнением о выборе голкипера в национальной команде. Напомним, что на место в воротах команды Йохима Лева претендуют игрок «Баварии» Мануэль Нойер и первый номер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген.

«Нойер всегда надёжно выступает в самых больших матчах сборной, а тер Штегену постоянно чего-то не хватает, чтобы продемонстрировать свою лучшую производительность. Да, тер Штеген для нас находится почти на том же уровне, что и Нойер, ведь он отличный голкипер, но ему необходимо немного больше времени. Нойер стал самым важным игроком на чемпионате мира в 2014 году, и на этот раз он вновь будет защищать ворота Германии.

Понимаю, что Йоахиму Леву непросто выбрать голкипера, учитывая долгое отсутствие Мануэля на поле, но он знает, что вратари лучше всего себя проявляют именно в важных матчах. Думаю, он всё равно поставит Нойера в ворота. Всё-таки опыт Мануэля на международном уровне нельзя отрицать», — цитирует Вайденфеллера The Sunday Times.