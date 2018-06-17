Марадона поддержал сборную Аргентины после ничьей с Исландией. Футбол

Легенда сборной Аргентины Диего Марадона поддержал национальную команду после ничьей в матче ЧМ-2018 с Исландией (1:1).

«Я начал свой чемпионат мира с поражения, даже не ничьей. Это был первый матч на ЧМ-90 в Италии. Несмотря на травмы и всё остальное, сборная Аргентины дошла до финала благодаря отличной игре голкипера Гойкоэчеа и стараниям всей команды. Давайте продолжать поддерживать наших ребят. Вперёд, Аргентина!» – написал Марадона на своей официальной странице в «Фейсбуке». Под своим сообщение экс-футболист разместил видео, на котором можно увидеть его на трибунах стадиона «Спартак» во время прошедшего поединка.

Добавим, что на ЧМ-1990 Аргентина проиграла Камеруну в первом матче группового этапа, но дошла до финала, где уступила Германии.