Моуринью: отличительная особенность всех сборных - компактность в средней линии
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью - о матче между сборными Франции и Австралии в эфире канала RT.
- "Соккеруз" правда удалось создать проблемы для трёхцветных?
- Даже большие, чем исландцам в игре с аргентинцами. В отличие от французов, подопечные Хорхе Сампаоли не были настолько близки к поражению. Аарон Муй и Миле Единак составили мощную пару в центре поля. В их пользу сыграл большой опыт выступления в АПЛ. При этом мне понравилось, как действовали трёхцветные. Они располагают отличным атакующим трио - Усман Дембеле, Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн. К сожалению, в этой встрече они действовали не очень успешно. Поэтому "соккеруз" весьма уверенно чувствовали себя без мяча.
- Как проявили себя полузащитники сборной Франции?
- Корентен Толиссо, Поль Погба и Н’Голо Канте показали себя с не самой лучшей стороны в таком аспекте, как прессинг. Мне кажется, отличительной особенностью любой из сборных, за которыми мы могли наблюдать в течение трёх стартовых дней турнира, является компактность в средней линии. Они старались играть в пределах ближней к своим воротам трети поля, изредка в середине. Естественно, это делается из расчета, что впереди длительный турнир. Необходимо рассчитывать свои силы.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
17.06.2018 09:50