Моуринью: отличительная особенность всех сборных - компактность в средней линии

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью - о матче между сборными Франции и Австралии в эфире канала RT.

- "Соккеруз" правда удалось создать проблемы для трёхцветных?

- Даже большие, чем исландцам в игре с аргентинцами. В отличие от французов, подопечные Хорхе Сампаоли не были настолько близки к поражению. Аарон Муй и Миле Единак составили мощную пару в центре поля. В их пользу сыграл большой опыт выступления в АПЛ. При этом мне понравилось, как действовали трёхцветные. Они располагают отличным атакующим трио - Усман Дембеле, Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн. К сожалению, в этой встрече они действовали не очень успешно. Поэтому "соккеруз" весьма уверенно чувствовали себя без мяча.

- Как проявили себя полузащитники сборной Франции?

- Корентен Толиссо, Поль Погба и Н’Голо Канте показали себя с не самой лучшей стороны в таком аспекте, как прессинг. Мне кажется, отличительной особенностью любой из сборных, за которыми мы могли наблюдать в течение трёх стартовых дней турнира, является компактность в средней линии. Они старались играть в пределах ближней к своим воротам трети поля, изредка в середине. Естественно, это делается из расчета, что впереди длительный турнир. Необходимо рассчитывать свои силы.


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