В Венгрии сегодня наградят команду из Закарпатья, которая победила в футбольном турнире непризнанных государств

Мероприятие проведут возле КПП "Лужанка" на украино-венгерской границе.

Сегодня, 17 июня на территории Венгрии в с. Тарпа (возле украино-венгерской границы, рядом с КПП "Лужанка") состоится вручение "кубка победителей" команде венгров Закарпатья "Карпаталия", которая выиграла ЧМ по футболу среди сепаратистов. Об этом в Фейсбук сообщил Дмитрий Тымчук, координатор группы "Информационное сопротивление".

"В мероприятии примут участие члены правительства Венгрии, предполагается участие и премьер-министра Виктора Орбана", - говорится в сообщении.

Тымчук напомнил, что 10 июня 2018 года в Лондоне состоялась финальная игра между командами Северного Кипра и так называемыми венгерскими закарпатцами, где последние победили, став псевдочемпионами мира по футболу среди "команд непризнанных государств".

Под эгидой непризнанной в мире конфедерации CONIFA в Европе проводился футбольный чемпионат мира для команд "непризнанных стран, регионов, меньшинств и территорий". В турнире приняла участие команда из Закарпатья под названием Karpatalja, написал Тымчук.

"На футболках членов команды – "украинско-венгерская" символика и обозначена территория Закарпатской области. Организатором команды является Фееш Тибор Тиборович, который проживает в с. Шом Береговского района Закарпатской области, депутат Береговского районного совета от Демократического союза венгров Украины (УМДС, UMDSZ), в прошлом работал в таможенной службе, проходил службу совместно с действующим главой Закарпатского областного совета Ривис М.М. (оба были уволены за организацию контрабанды)", - говорится в сообщении.

По информации ИС, Фееш имеет венгерский паспорт. В настоящее время изучает вопрос о возвращении домой в Закарпатье, консультировался о возможности избежания ответственности за организацию такой команды и принял решение ждать на территории Венгрии, как будет складываться ситуация. В прошлом году он также был организатором команды из Закарпатья на "чемпионат Европы непризнанных стран", который прошел на Кипре.