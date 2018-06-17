В Венгрии сегодня наградят команду из Закарпатья, которая победила в футбольном турнире непризнанных государств

Мероприятие проведут возле КПП "Лужанка" на украино-венгерской границе.

В Венгрии сегодня наградят команду из Закарпатья, которая победила в футбольном турнире непризнанных государств
Фото: conifa.org

Сегодня, 17 июня на территории Венгрии в с. Тарпа (возле украино-венгерской границы, рядом с КПП "Лужанка") состоится вручение "кубка победителей" команде венгров Закарпатья "Карпаталия", которая выиграла ЧМ по футболу среди сепаратистов. Об этом в Фейсбук сообщил Дмитрий Тымчук, координатор группы "Информационное сопротивление".

"В мероприятии примут участие члены правительства Венгрии, предполагается участие и премьер-министра Виктора Орбана", - говорится в сообщении.

Тымчук напомнил, что 10 июня 2018 года в Лондоне состоялась финальная игра между командами Северного Кипра и так называемыми венгерскими закарпатцами, где последние победили, став псевдочемпионами мира по футболу среди "команд непризнанных государств".

Под эгидой непризнанной в мире конфедерации CONIFA в Европе проводился футбольный чемпионат мира для команд "непризнанных стран, регионов, меньшинств и территорий". В турнире приняла участие команда из Закарпатья под названием Karpatalja, написал Тымчук.

"На футболках членов команды – "украинско-венгерская" символика и обозначена территория Закарпатской области. Организатором команды является Фееш Тибор Тиборович, который проживает в с. Шом Береговского района Закарпатской области, депутат Береговского районного совета от Демократического союза венгров Украины (УМДС, UMDSZ), в прошлом работал в таможенной службе, проходил службу совместно с действующим главой Закарпатского областного совета Ривис М.М. (оба были уволены за организацию контрабанды)", - говорится в сообщении.

По информации ИС, Фееш имеет венгерский паспорт. В настоящее время изучает вопрос о возвращении домой в Закарпатье, консультировался о возможности избежания ответственности за организацию такой команды и принял решение ждать на территории Венгрии, как будет складываться ситуация. В прошлом году он также был организатором команды из Закарпатья на "чемпионат Европы непризнанных стран", который прошел на Кипре.

Напомним, ранее в СБУ заявили, что проверят информацию относительно участия украинцев на Чемпионате мира среди непризнанных государств.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Сборная Нигерии покорила Сеть своей стильной официальной формой к ЧМ-2018Сборная Нигерии покорила Сеть своей стильной официальной формой к ЧМ-2018
Начо: Очень тяжело будет играть против РоналдуНачо: Очень тяжело будет играть против Роналду
Майнц ждет рекордные поступления из Дортмунда и АрсеналаМайнц ждет рекордные поступления из Дортмунда и Арсенала
Матч-открытие ЧМ-2018 на "Интере" посмотрели 4 млн человек. ФутболМатч-открытие ЧМ-2018 на "Интере" посмотрели 4 млн человек. Футбол
Форвард Марокко прокомментировал свой автогол: Я идиот. ФутболФорвард Марокко прокомментировал свой автогол: Я идиот. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
ЧМ-2018: Хорватия уверенно победила НигериюЧМ-2018: Хорватия уверенно победила Нигерию
Рафаэль Надаль не выступит на турнире в ЛондонеРафаэль Надаль не выступит на турнире в Лондоне
СБУ проверит футбольную сборную венгров Закарпатья, победившую на турнире непризнанных государствСБУ проверит футбольную сборную венгров Закарпатья, победившую на турнире непризнанных государств
ФФУ дисквалифицирует футболистов, принимавших участие в ЧМ непризнанных республикФФУ дисквалифицирует футболистов, принимавших участие в ЧМ непризнанных республик
Команда венгров Закарпатья выиграла ЧМ по футболу среди сепаратистовКоманда венгров Закарпатья выиграла ЧМ по футболу среди сепаратистов
Криушенко: Беларусь продемонстрировала игру, которая внушает оптимизмКриушенко: Беларусь продемонстрировала игру, которая внушает оптимизм
Олимпик будет готовиться в Харькове и построит команду заново. ФутболОлимпик будет готовиться в Харькове и построит команду заново. Футбол
Австрия сенсационно победила сборную Германии (ВИДЕО)  Австрия сенсационно победила сборную Германии (ВИДЕО)  
Немецкому футбольному союзу грозит штраф в 10 миллионов евроНемецкому футбольному союзу грозит штраф в 10 миллионов евро
Козлова объяснила за счет чего победила чемпионку Ролан ГарросКозлова объяснила за счет чего победила чемпионку Ролан Гаррос
Последние новости
Подгружаем последние новости