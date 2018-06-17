Уткин: Исландия приехала всем мешать играть в футбол
Известный футбольный комментатор Василий Уткин - о непонятном.
"Вот кто восхищается игрой сборной Исландии? Я знаю, их множество, но я не понимаю, как вы можете это делать. Только что посмотрел игру сборной Исландии против Аргентины. Они, конечно, молодцы, но у них другого способа нет. Скажите, как можно восхищаться ухабом на дороге? Можно восхищаться тем, как кто-то в гостях виртуозно разбил дорогую хрустальную чашку? В этом есть определенная удаль, но как этим можно восторгаться? Эти люди приехали всем мешать играть в футбол", - сказал, в частности, Уткин в своем блоге.
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