Свитолина начнет турнир в Бирмингеме матчем с Векич

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко стартуют в основной сетке престижного турнира WTA в Великобритании.

В первом раунде Свитолина, посеянная под вторым номером, сыграет с Донной Векич из Хорватии. Первой соперницей Цуренко станет хозяйка кортов Хэзер Уотсон.

Напомним, что румынка Симона Халеп продолжает уверенно возглавлять рейтинг теннисисток. В прошлые выходные она впервые в своей карьере стала победительницей турнира Большого Шлема, выиграв в финале "Ролан Гаррос". В результате, ее преимущество над ближайшей преследовательницей в обновленном рейтинге WTA превышает 1200 баллов.

В свою очередь, Элина Свитолина опустилась с четвертой строчки на пятую. В третьем круге "Ролан Гаррос" украинка в двух сетах проиграла Михаэле Бузарнеску из Румынии - 3:6, 5:7.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Сборная Нигерии покорила Сеть своей стильной официальной формой к ЧМ-2018Сборная Нигерии покорила Сеть своей стильной официальной формой к ЧМ-2018
Майнц ждет рекордные поступления из Дортмунда и АрсеналаМайнц ждет рекордные поступления из Дортмунда и Арсенала
Матч-открытие ЧМ-2018 на "Интере" посмотрели 4 млн человек. ФутболМатч-открытие ЧМ-2018 на "Интере" посмотрели 4 млн человек. Футбол
Форвард Марокко прокомментировал свой автогол: Я идиот. ФутболФорвард Марокко прокомментировал свой автогол: Я идиот. Футбол
Команда венгров Закарпатья выиграла ЧМ по футболу среди сепаратистовКоманда венгров Закарпатья выиграла ЧМ по футболу среди сепаратистов
Блок рекламы


Похожие новости
В Венгрии сегодня наградят команду из Закарпатья, которая победила в футбольном турнире непризнанных государствВ Венгрии сегодня наградят команду из Закарпатья, которая победила в футбольном турнире непризнанных государств
Тоттенхэм откроет новый стадион матчем против ЛиверпуляТоттенхэм откроет новый стадион матчем против Ливерпуля
Рафаэль Надаль не выступит на турнире в ЛондонеРафаэль Надаль не выступит на турнире в Лондоне
СБУ проверит футбольную сборную венгров Закарпатья, победившую на турнире непризнанных государствСБУ проверит футбольную сборную венгров Закарпатья, победившую на турнире непризнанных государств
Рейтинг WTA: Свитолина теряет одну позициюРейтинг WTA: Свитолина теряет одну позицию
Халеп впервые выиграла турнир Большого шлемаХалеп впервые выиграла турнир Большого шлема
Аспиликуэта: нам хватало разочарований на крупных турнирах. ФутболАспиликуэта: нам хватало разочарований на крупных турнирах. Футбол
Элина Свитолина покидает Ролан ГарросЭлина Свитолина покидает Ролан Гаррос
U-19: Сборная Украины узнала соперников по групповому турниру Евро-2018U-19: Сборная Украины узнала соперников по групповому турниру Евро-2018
Состоялись полуфиналы турнира памяти ЛобановскогоСостоялись полуфиналы турнира памяти Лобановского
Последние новости
Подгружаем последние новости