Свитолина начнет турнир в Бирмингеме матчем с Векич
Украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко стартуют в основной сетке престижного турнира WTA в Великобритании.
В первом раунде Свитолина, посеянная под вторым номером, сыграет с Донной Векич из Хорватии. Первой соперницей Цуренко станет хозяйка кортов Хэзер Уотсон.
Напомним, что румынка Симона Халеп продолжает уверенно возглавлять рейтинг теннисисток. В прошлые выходные она впервые в своей карьере стала победительницей турнира Большого Шлема, выиграв в финале "Ролан Гаррос". В результате, ее преимущество над ближайшей преследовательницей в обновленном рейтинге WTA превышает 1200 баллов.
В свою очередь, Элина Свитолина опустилась с четвертой строчки на пятую. В третьем круге "Ролан Гаррос" украинка в двух сетах проиграла Михаэле Бузарнеску из Румынии - 3:6, 5:7.
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