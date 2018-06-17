Как Исмаил Силлах потерпел свое очередное поражение

Украинский боксер-профессионал Исмаил Силлах, выступающий в полутяжелой весовой категории, не смог прервать свою неудачную серию. На этот раз он проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде, перед этим побывав в нокдауне во втором. Его соперником был польский боец Анджей Фонфара.

Напомним, что 33-летний Силлах проиграл и свои два предыдущих боя. В июне 2017-го он уступил по очкам еще одному польскому боксеру Матеушу Мастернаку, а в ноябре того же года был нокаутирован в первом раунде россиянином Алексеем Папиным.

Что касается Фонфары, то он вернулся на ринг через год после громкого поражения от канадца Адониса Стивенсона. В июне 2017-го Фонфару нокаутировали во втором раунде чемпионского поединка в полутяжелом весе по версии WBC.