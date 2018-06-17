Вальядолид выходит в Примеру

В субботу определился последний участник испанской Примеры в следующем сезоне. В финальном плей-офф "Вальядолид" со сумме двух матчей превзошел "Нумансию". После выездной победы - 3:0, "Вальядолид" главное было сокрушительно не проиграть.

Итог первой встречи в значительной степени повлиял на ответный матч. Хозяева старались играть на контратаках, отдав контроль мяча сопернику. Фанаты "Вальядолида" уже вовсю праздновали возвращение в элиту, похоже, это передалось и игрокам. На 87-й минуте оборона хозяева совершила грубую ошибку после вбрасывания мяча из-за боковой, Гийермо скинул мяч в район 11-метровой отметки на неприкрытого Ману Дель Мораля, который спокойно отправил мяч в ворот. Хозяева, однако, не позволили сопернику одержать победу престижа. На третьей компенсированной минуте после перехвата мяча Фернандес вывел лучшего бомбардира Сегунды Хайме Мата один на один с вратарем, но тот решил еще по ходу оставить не у дел защитника, а затем отправил мяч в "девятку" - 1:1. Для Хайме - это был 35-й гол в 43-м матче сезона.

Таким образом, "Вальядолид" возвращается в Примеру спустя четыре года и для них это будет 42-й сезон в элите в их истории. Напомним, ранее прямые путевки завоевали "Райо Вальекано" и "Уэска", занявшие первые два места в регулярном сезоне в Сегунде.


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