ЧМ-2018: Хорватия уверенно победила Нигерию

Сборная Хорватии добыла победу над Нигерией в матче первого круга группового раунда ЧМ-2018.

Команда Златко Далича контролировала ход поединка и смогла отличиться по разу в каждом из таймов. На 33-й минуте после подачи с углового Манджукич пробил в падении головой, а мяч залетел в сетку рикошетом от игрока нигерийцев Этебо. В середине второй половины игры преимущество "клетчатых" удвоил Модрич, спокойно реализовавший пенальти назначенный за фол Трост-Эконга на Манджукиче.

Стоит отметить, что хорваты не успокоились после второго забитого мяча и продолжали идти вперед. Две отличные возможности довести счет до разгромного имел Матео Ковачич, но в первом случае ему не удалось замкнуть фланговый прострел Манджукича, а уже в добавленное время игрок "Реала" проиграл дуэль голкиперу нигерийцев Узохо после выхода один на один.

2:0 - Хорватия сполна воспользовалась сегодняшней осечкой сборной Аргентины и теперь единолично возглавляет группу D.

Чемпионат Мира 2018. Групповой турнир. Группа D.

Хорватия - Нигерия 2:0 (1:0)

Голы: Этебо, 33 (автогол) (1:0); Модрич, 71 (пенальти) (2:0)

Хорватия: Субашич Д.; Вида; Врсалько; Ловрен; Стринич; Модрич; Перишич И.; Ракитич; Ребич (Ковачич, 78); Манджукич (Пьяца, 86); Крамарич (Брозович, 60)

Нигерия: Узохо; Трост-Эконг; Идову; Шеху; Ндиди; Балогун; Этебо; Микел (Нванкво, 88); Айуоби (Муса, 62); Мозес; Игало (Ихеаначо, 75)

Предупреждения: Ракитич, 30; Брозович, 89 - Трост-Эконг, 70




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