Фрозиноне побеждает и оставляет Палермо без Серии А

"Палермо" не смог вернуться в Серию А, а "Фрозиноне" в год своего 90-летия сделал это. Обе команды сошлись в финале плей-офф за право играть в элите, и сегодня "Фрозиноне" взял реванш со счетом 2:0 за поражение в первой игре от сицилийцев - 1:2. В регулярном сезоне "джалодзурри" были третьими, а "Палермо" - четвертым, поэтому второй гол на 96-й минуте уже не имел значения, им нужна была любая победа для выхода в Серию А.

А "Золотой гол" для "Фрозиноне" забил Рафаэле Майелло на 52-й минуте красивым ударом почти с 25 метров точно в верхний угол ворот. Через десять минут у гостей был удален Давидович за неспортивное поведение, к счастью, в это время он не был на поле и должен был находиться на скамейке запасных. А на последних секундах хозяева организовали быструю контратаку, и Камило Чано спокойно обвел вратаря - 2:0.

"Фрозиноне" возвращается в Серию А после неудачного сезона 2015/16. И для команды с Канарских островов это будет только второе участие в элите в их истории.

"Палермо" остается в Серии B, пытаясь напрямую завоевать место в Серии А через год.


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