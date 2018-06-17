ПСЖ снова начинает большие покупки

Новый тренер "Пари-Сен-Жермен" Томас Тухель хочет укрепить среднюю линию полузащитником "Челси" Н'Голо Канте, сообщает "Миррор". Чемпионы Франции готовы выложить 90 миллионов фунтов стерлингов за бывшего игрока "Кана" и "Булона".

26-летний Канте - твердый игрок основы "Челси", и в прошлом сезоне 2016/17 в значительной степени благодаря ему "синие" выиграли титул английской Премьер-лиги. Годом ранее французский хавбек помог "Лестеру" стать сенсационным чемпионом Англии.

Кроме этого, по информации испанской прессы, владелец ПСЖ Насер Аль Хелайфи присутствовал в пятницу вечером в Сочи на матче Португалии и Испании. Спустя два дня после информации, что у УЕФА нет претензий к парижскому гранду по поводу требований финансового "фейер-плей", это возродило интригу с уходом Криштиану Роналду из "Реала".




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