ПСЖ снова начинает большие покупки

Новый тренер "Пари-Сен-Жермен" Томас Тухель хочет укрепить среднюю линию полузащитником "Челси" Н'Голо Канте, сообщает "Миррор". Чемпионы Франции готовы выложить 90 миллионов фунтов стерлингов за бывшего игрока "Кана" и "Булона".

26-летний Канте - твердый игрок основы "Челси", и в прошлом сезоне 2016/17 в значительной степени благодаря ему "синие" выиграли титул английской Премьер-лиги. Годом ранее французский хавбек помог "Лестеру" стать сенсационным чемпионом Англии.