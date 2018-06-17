ЧМ 2018: Дания минимально обыгрывает Перу. Футбол

Сборная Перу, которая впервые за 36 лет пробились на мундиаль, хотела во что бы то ни стало порадовать болельщиков положительным результатом.

Южноамериканцы начали игру резво, без какой-либо раскачки, однако всё сводилось к дальним ударам, которые не особо утруждали Шмейхеля. Куда серьёзнее была ситуация в конце первого тайма, когда Поульсен зацепил в штрафной Куэву. Арбитр, взяв паузу для просмотра видеоповтора, принял решение назначить пенальти. Пострадавший долго готовился к удару, да только пробил гораздо выше.

Второй тайм прошёл под знаком открытого футбола, команды играли на встречных курсах, а больше повезло скандинавам. Они убежали в образцово-показательную контратаку, Эриксен нашел на левом краю штрафной Поульсена, и последний отправил мяч в ближний угол. Несмотря на забитый гол, датчане даже не думали уходить в глухую оборону. Номинальные гости позволяли инкам плести кружева у своих ворот, а сами пытались увеличить преимущество в счёте с помощью скоростных контрвыпадов. Тем не менее, на большее команды так и не наиграли.

0:1 - Дания омрачила перуанцам долгожданный праздник.




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