ФХУ планирует развивать хоккей на юге Украины

По инициативе президента Федерации хоккея Украины Анатолия Брезвина состоялась рабочая встреча в Министерстве образования и науки Украины.

Главной темой встречи было обсуждение по объединению усилий руководства МОН и Николаевской власти в решении вопроса передачи государственного объекта - земельного участка «Трудовые Резервы» и заброшенного помещения бассейна в коммунальную собственность Николаевской общины для дальнейшего строительства на этой территории новых спортивных объектов - городского бассейна и современного ледового дворца спорта.

Стороны договорились начать и координировать действия по подготовке соответствующих документов, и реализации этого проекта в кратчайшие сроки.

Усилия руководства Федерации хоккея Украины, представителей всех ветвей власти Николаевщины позволят создать условия для развития хоккея на юге Украины.