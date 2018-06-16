ФХУ планирует развивать хоккей на юге Украины

По инициативе президента Федерации хоккея Украины Анатолия Брезвина состоялась рабочая встреча в Министерстве образования и науки Украины.

Главной темой встречи было обсуждение по объединению усилий руководства МОН и Николаевской власти в решении вопроса передачи государственного объекта - земельного участка «Трудовые Резервы» и заброшенного помещения бассейна в коммунальную собственность Николаевской общины для дальнейшего строительства на этой территории новых спортивных объектов - городского бассейна и современного ледового дворца спорта.

Стороны договорились начать и координировать действия по подготовке соответствующих документов, и реализации этого проекта в кратчайшие сроки.

Усилия руководства Федерации хоккея Украины, представителей всех ветвей власти Николаевщины позволят создать условия для развития хоккея на юге Украины.


Terrikon со ссылкой на ФХУ


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