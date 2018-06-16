Калинич интересен трем турецким клубами. Футбол

Нападающий "Милана" Никола Калинич интересен сразу трем турецким клубам. Как сообщает местная пресса, игрока сборной Хорватии в своем составе хотели бы видеть "Галатасарай", "Фенербахче" и "Бешикташ".

В то же время итальянская La Gazzetta dello Sport не сомневается, что хорват, скорее всего, продолжит карьеру в турецкой Суперлиге.

30-летний футболист обошелся "Милану" при трансфере из "Фиорентины" в 25 миллионов евро, но в течение сезона отметился только шестью мячами и шестью передачами в 41-м матче.

В то же время издание утверждает, что все три клуба хотели бы получить Калинича на правах аренды на первых парах. Также сообщается, что интерес к форварду проявляет испанская "Севилья", которая также вряд ли соберется выкупать права на игрока.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Сборная Нигерии покорила Сеть своей стильной официальной формой к ЧМ-2018Сборная Нигерии покорила Сеть своей стильной официальной формой к ЧМ-2018
Официально: трансфер Фекира в Ливерпуль сорвалсяОфициально: трансфер Фекира в Ливерпуль сорвался
Начо: Очень тяжело будет играть против РоналдуНачо: Очень тяжело будет играть против Роналду
Феттель выиграл квалификацию Гран-при КанадыФеттель выиграл квалификацию Гран-при Канады
Команда венгров Закарпатья выиграла ЧМ по футболу среди сепаратистовКоманда венгров Закарпатья выиграла ЧМ по футболу среди сепаратистов
Блок рекламы


Похожие новости
Роналду согласился со штрафом почти в 19 миллионов. ФутболРоналду согласился со штрафом почти в 19 миллионов. Футбол
Франция вырывает победу в матче с Австралией. ФутболФранция вырывает победу в матче с Австралией. Футбол
Мозес: Самое важное - не проиграть первый матч. ФутболМозес: Самое важное - не проиграть первый матч. Футбол
Матч-открытие ЧМ-2018 на "Интере" посмотрели 4 млн человек. ФутболМатч-открытие ЧМ-2018 на "Интере" посмотрели 4 млн человек. Футбол
Сампаоли: Месси? Ходы гения отличаются от решений простых людей. ФутболСампаоли: Месси? Ходы гения отличаются от решений простых людей. Футбол
Львов поиздевался над аматорами. ФутболЛьвов поиздевался над аматорами. Футбол
Наставник сборной Марокко: Мы попались в ловушку. ФутболНаставник сборной Марокко: Мы попались в ловушку. Футбол
Постпреды ООН устроили фотосессию, надев футболки своих сборных на ЧМ-2018Постпреды ООН устроили фотосессию, надев футболки своих сборных на ЧМ-2018
Фернандо Йерро: Не поменял бы на Роналду ни одного из своих игроков. ФутболФернандо Йерро: Не поменял бы на Роналду ни одного из своих игроков. Футбол
Форвард Марокко прокомментировал свой автогол: Я идиот. ФутболФорвард Марокко прокомментировал свой автогол: Я идиот. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости