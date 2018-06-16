Калинич интересен трем турецким клубами. Футбол

Нападающий "Милана" Никола Калинич интересен сразу трем турецким клубам. Как сообщает местная пресса, игрока сборной Хорватии в своем составе хотели бы видеть "Галатасарай", "Фенербахче" и "Бешикташ".

В то же время итальянская La Gazzetta dello Sport не сомневается, что хорват, скорее всего, продолжит карьеру в турецкой Суперлиге.

30-летний футболист обошелся "Милану" при трансфере из "Фиорентины" в 25 миллионов евро, но в течение сезона отметился только шестью мячами и шестью передачами в 41-м матче.

В то же время издание утверждает, что все три клуба хотели бы получить Калинича на правах аренды на первых парах. Также сообщается, что интерес к форварду проявляет испанская "Севилья", которая также вряд ли соберется выкупать права на игрока.