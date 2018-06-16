Роналду согласился со штрафом почти в 19 миллионов. Футбол

Лидер "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду согласился выплатить штраф в размере 18 миллионов 800 тысяч после доказательства его вины в отношении четырех отдельных налоговых правонарушений.

По информации mundodeportivo, Роналду также согласился с двухлетним тюремным сроком, который ему присудила прокуратура Мадрида.

По информации издания Роналду уверен, что тюремный срок будет заменен еще одним штрафом. Тем не менее, казначейство Испании хочет сохранить условное тюремное заключение в силе, чтобы 33-летний футболист не смог повторно совершить подобное преступление в дальнейшем.

Предполагается, что Роналдо обманул испанское государство на неуплате налогов на сумму в 14 миллионов 768 тысяч 897 евро в период с 2011 по 2014 годы.