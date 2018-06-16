Наполи планирует улучшить контракт Желиньски

"Наполи" намерен продлить контракт полузащитника команды Петра Желиньски. Как сообщает итальянская пресса, новое соглашение будет включать в себя клаусулу в размере 65 миллионов евро.

Президент "Наполи" Аурелио де Лаурентис заявил в сегодняшнем выпуске газеты Corriere dello Sport о том, что в команде есть три "неприкасаемых" игрока - Калиду Кулибали, Марко Рог и Петр Желиньски.

По информации издания, новый контракт Желиньски увеличит заработную плату игрока сборной Польши и будет действителен до 2023-го года.

Ранее появились опасения, что в случае назначения экс-тренера "Наполи" Маурицио Сарри на пост рулевого "Челси", он уговорит владельца лондонского клуба выкупить Желински, однако теперь этот вариант считается маловероятным.




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