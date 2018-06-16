Мозес: Самое важное - не проиграть первый матч. Футбол

В субботу Виктор Мозес и сборная Нигерии стартуют на чемпионате мира, и игрок «Челси» считает, что первая встреча будет решающей для будущего команды.

Накануне встречи со сборной Хорватии, за которой последуют поединки со сборными Исландии и Аргентины, Мозес встретился с представителями СМИ и рассказал, что в столь сильной группе очень важно уверенно начать турнир.

«Этот матч очень важен для нас, потому что важно начать с победы и добиться результата. Мы настроены оптимистично, мы хотим победить сборную Хорватии», — цитирует Мозеса официальный сайт "Челси".

«Самое важное — не проиграть первый матч, потому что иногда такие матчи принципиальны для выхода из группы. Сборная Хорватии может обыграть кого угодно, но сборная Нигерии может обыграть сборную Хорватии. Мы должны это сделать».

Вместе с Мозесом за нигерийцев выступают Кеннет Омеруо и бывший «синий» и капитан сборной Джон Оби Микел. Все они выступали за сборную Нигерии, когда та стала победителем КАН.

«Вы сами видели на тренировке, что у нас все получается», — сказал Мозес.

«Мы хорошо смотримся и проявим себя в первом матче. Сборная Хорватии – отличная команда, за которую выступают великолепные футболисты. У них сильная полузащита и атака. Самое важное для нас — концентрация, и если мы не потеряем ее, то мы обыграем хорватов».