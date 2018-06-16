Матч-открытие ЧМ-2018 на "Интере" посмотрели 4 млн человек. Футбол

ЧМ-2018 продлится до 15 июля

14 июня стартовало главное мировое спортивное событие – Чемпионат мира по футболу FIFA 2018.

Трансляция матча-открытия ЧМ-2018, в котором РоSSия обыграла Саудовскую Аравию (5:0), собрала наибольшее количество телезрителей своего слота по всем основным аудиториям, сообщается на официальном сайте телеканала "Интер".

Стоит добавить, что крупная победа сборной РоSSии стала второй в списке самых крупных побед в матчах открытия Чемпионатов мира.

Яркая и зрелищная трансляция церемонии открытия на "Интере" собрала долю 15,7% / 18,3% / 15,3% по основным телевизионным аудиториям (18+ Украина / 18+ 50+ / 18-54 50+) соответственно, приводит данные телеканал.

В церемонии открытия участвовали 800 человек, а главными звездами стали чемпион мира 1994 и 2002 годов бразилец Роналдо, роSSийская оперная исполнительница Аида Гарифуллина и британский поп-певец Робби Уильямс.

Футбольные трансляции первого дня Мундиаля на телеканале "Интер" посмотрели 3,8 млн телезрителей в Украине, еще более 200 тыс. человек следили за игрой в режиме онлайн на сайте football.inter.ua.