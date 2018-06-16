Матч-открытие ЧМ-2018 на "Интере" посмотрели 4 млн человек. Футбол
ЧМ-2018 продлится до 15 июля
14 июня стартовало главное мировое спортивное событие – Чемпионат мира по футболу FIFA 2018.
Трансляция матча-открытия ЧМ-2018, в котором РоSSия обыграла Саудовскую Аравию (5:0), собрала наибольшее количество телезрителей своего слота по всем основным аудиториям, сообщается на официальном сайте телеканала "Интер".
Стоит добавить, что крупная победа сборной РоSSии стала второй в списке самых крупных побед в матчах открытия Чемпионатов мира.
Яркая и зрелищная трансляция церемонии открытия на "Интере" собрала долю 15,7% / 18,3% / 15,3% по основным телевизионным аудиториям (18+ Украина / 18+ 50+ / 18-54 50+) соответственно, приводит данные телеканал.
В церемонии открытия участвовали 800 человек, а главными звездами стали чемпион мира 1994 и 2002 годов бразилец Роналдо, роSSийская оперная исполнительница Аида Гарифуллина и британский поп-певец Робби Уильямс.
Футбольные трансляции первого дня Мундиаля на телеканале "Интер" посмотрели 3,8 млн телезрителей в Украине, еще более 200 тыс. человек следили за игрой в режиме онлайн на сайте football.inter.ua.
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16.06.2018 10:18