Диего Коста: Испания могла рассчитывать на победу

Нападающий сборной Испании Диего Коста рассказал о своём дубле в матче против Португалии (3:3).

- Мне приходится работать, чтобы заставить критиков замолчать. Конечно, голы имеют серьёзное значения, но не менее важным является тот факт, что я хорошо себя чувствовал на протяжении всей игры.

Думаю, мы могли рассчитывать на победу, поскольку создали гораздо больше моментов, имели преимущество во владении мячом. Нам удалось дважды сравнять счёт, а затем и выйти вперёд, но всё-таки не смогли удержать победный результат.

У нас есть хорошая конкуренция в линии атаки, она играет на руку команде, - приводит слова Косты goal.com.

Португалия - Испания 3:3 (2:1)

Голы: Роналду, 4 (пенальти) (1:0); Диего Коста, 24 (1:1); Роналду, 44 (2:1); Диего Коста, 55 (2:2); Начо, 58 (2:3); Роналду, 88 (3:3)


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Сборная Нигерии покорила Сеть своей стильной официальной формой к ЧМ-2018Сборная Нигерии покорила Сеть своей стильной официальной формой к ЧМ-2018
Максим Малышев: Шахтер показал свой уровеньМаксим Малышев: Шахтер показал свой уровень
Официально: трансфер Фекира в Ливерпуль сорвалсяОфициально: трансфер Фекира в Ливерпуль сорвался
Феттель выиграл квалификацию Гран-при КанадыФеттель выиграл квалификацию Гран-при Канады
Команда венгров Закарпатья выиграла ЧМ по футболу среди сепаратистовКоманда венгров Закарпатья выиграла ЧМ по футболу среди сепаратистов
Блок рекламы


Похожие новости
Испания и Португалия разошлись боевым миром на ЧМ-2018. ФутболИспания и Португалия разошлись боевым миром на ЧМ-2018. Футбол
ЧМ 2018: Уругвай вырывает победу в матче с ЕгиптомЧМ 2018: Уругвай вырывает победу в матче с Египтом
Бельгия перед Панамой по-волевому разгромила Коста-РикуБельгия перед Панамой по-волевому разгромила Коста-Рику
Германия чуть не упустила победу с Саудовской АравиейГермания чуть не упустила победу с Саудовской Аравией
Хорватия одержала волевую победу над СенегаломХорватия одержала волевую победу над Сенегалом
Капитан Кейн принес Англии победу над Нигерией. ФутболКапитан Кейн принес Англии победу над Нигерией. Футбол
Кайрат вырывает волевую победу над Актобе, Шахтер снова проигрывает. ФутболКайрат вырывает волевую победу над Актобе, Шахтер снова проигрывает. Футбол
Реал и Испания снова возглавляют рейтинги УЕФАРеал и Испания снова возглавляют рейтинги УЕФА
Дуглас Коста - рекордный исходящий трансфер БаварииДуглас Коста - рекордный исходящий трансфер Баварии
Штрафной Ковальца принес Черноморцу победу над Полтавой: лучшие моментыШтрафной Ковальца принес Черноморцу победу над Полтавой: лучшие моменты
Последние новости
Подгружаем последние новости