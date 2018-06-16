Диего Коста: Испания могла рассчитывать на победу
Нападающий сборной Испании Диего Коста рассказал о своём дубле в матче против Португалии (3:3).
- Мне приходится работать, чтобы заставить критиков замолчать. Конечно, голы имеют серьёзное значения, но не менее важным является тот факт, что я хорошо себя чувствовал на протяжении всей игры.
Думаю, мы могли рассчитывать на победу, поскольку создали гораздо больше моментов, имели преимущество во владении мячом. Нам удалось дважды сравнять счёт, а затем и выйти вперёд, но всё-таки не смогли удержать победный результат.
У нас есть хорошая конкуренция в линии атаки, она играет на руку команде, - приводит слова Косты goal.com.
Португалия - Испания 3:3 (2:1)
Голы: Роналду, 4 (пенальти) (1:0); Диего Коста, 24 (1:1); Роналду, 44 (2:1); Диего Коста, 55 (2:2); Начо, 58 (2:3); Роналду, 88 (3:3)
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