Сампаоли: Месси? Ходы гения отличаются от решений простых людей. Футбол

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли, говоря о предстоящем матче с Исландией, возлагает большие надежды на лидера альбиселесте Лионеля Месси.

- Мы можем минимизировать преимущество исландцев в габаритах своей организованностью, - цитирует Сампаоли официальный сайт ФИФА. - Но их сила не только в физике: они еще очень хорошо используют фланги. Мы работали над тем, как нейтрализовать соперников. Подготовка должна была привести к выравниванию уровня игроков, а также к отработке совместных действий и понимаю таких футболистов, как Лео Месси. Нужно очень хорошо его знать, чтобы понимать, когда он сделает тот или иной ход.

Быть его партнером на поле или тренировать команду, где он играет - это очень приятный опыт для нас. Наличие такого игрока, отличающегося от остальных, вызывает такие ситуации, когда надо понять, как вписать его в команду. Остальные исполнители должны понимать: ходы гения отличаются от решений простых людей.




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