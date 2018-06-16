Львов поиздевался над аматорами. Футбол

Футбольный клуб "Львов" провёл первый спарринг в рамках летних учебно-тренировочных сборов. Подопечные Андрея Демченко не оставили камня на камне от команды "Жупан" (Винники), выступающей на первенство района. Матч закончился со счётом 13:0. Больше всех аматорам отгрузил форвард Руслан Степанюк, на счету которого покер.

Напомним, ФК "Львов" будет выступать в УПЛ вместо "Вереса", который займёт место львовян во Второй лиге. Домашним стадионом "горожан" будет "Арена Львов", а костяк команды должны составить экс-футболисты ровенчан.

ФК "Львов" - ФК "Жупан" (Винники) - 13:0

Голы: Степанюк (4), Мягков (2), Калинчук, Жулио, Иваночко, Янчак (2), Завийский (2)

ФК "Львов" (1-й тайм): Бандура, Адамюк, Приймак, игрок на просмотре, Симинин, Мягков, Калинчук, Западня, Степанюк, Волошинович, Жулио.

ФК "Львов" (2-й тайм): Сарнавский (Друзь, 60), Бухал, Скотаренко, Барабаш, игрок на просмотре, Павлюх, игрок на просмотре, Янчак, Завийский, Никитин, Иваночко.




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