Наставник сборной Марокко: Мы попались в ловушку. Футбол
Главный тренер сборной Марокко Эрве Ренар разочарован результатом игры с Ираном (0:1). Несмотря на территориальное преимущество, африканцы пропустили решающий мяч в компенсированное ко второму тайму время.
- Конечно, я расстроен. Если бы я пришел на пресс-конференцию после ничьей, то все равно был бы разочарован, учитывая, как складывался матч. Вы можете представить, что значит поражение, когда у тебя было много моментов. То, что произошло в добавленное время - это худший из всех возможных вариантов.
Мы попались в ловушку, хотя знали систему игры соперника. У нас было желание выбить их быстрым голом, но появились проблемы технического плана. Иран играет очень длинными передачами, мы же рисковали, иногда даже слишком. Но хотели выиграть. Иногда в футболе стоит узнать, что такое поражения, - цитирует Ренара пресс-служба ФИФА.
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