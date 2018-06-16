Наставник сборной Марокко: Мы попались в ловушку. Футбол

Главный тренер сборной Марокко Эрве Ренар разочарован результатом игры с Ираном (0:1). Несмотря на территориальное преимущество, африканцы пропустили решающий мяч в компенсированное ко второму тайму время.

- Конечно, я расстроен. Если бы я пришел на пресс-конференцию после ничьей, то все равно был бы разочарован, учитывая, как складывался матч. Вы можете представить, что значит поражение, когда у тебя было много моментов. То, что произошло в добавленное время - это худший из всех возможных вариантов.