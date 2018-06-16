Постпреды ООН устроили фотосессию, надев футболки своих сборных на ЧМ-2018

Флешмоб ООН-овских дипломатов

Постпреды ООН устроили фотосессию, надев футболки своих сборных на ЧМ-2018
Фото: twitter.com/poroshenko

Представители стран в ООН в штаб-квартире в Нью-Йорке отметили открытие ЧМ-2018 фотосессией в футболках национальных команд-участниц ЧМ-2018

Постпреды стран членов организации сменили строгие костюмы на футболки своих сборных.

У всех постпредов на футболках был десятый номер.

Во время фотосессии принял участие и Генеральный секретарь ООН, португалец Антониу Гутерреш, который передал мяч постпреду РоSSии при ООН Василию Небензе.

Напомним, 14 июня в матче открытия ЧМ-2018 РоSSия победила команду Саудовскую Аравию со счётом 5:0.


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