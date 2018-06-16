Постпреды ООН устроили фотосессию, надев футболки своих сборных на ЧМ-2018
Флешмоб ООН-овских дипломатов
Представители стран в ООН в штаб-квартире в Нью-Йорке отметили открытие ЧМ-2018 фотосессией в футболках национальных команд-участниц ЧМ-2018
Постпреды стран членов организации сменили строгие костюмы на футболки своих сборных.
У всех постпредов на футболках был десятый номер.
Во время фотосессии принял участие и Генеральный секретарь ООН, португалец Антониу Гутерреш, который передал мяч постпреду РоSSии при ООН Василию Небензе.
Напомним, 14 июня в матче открытия ЧМ-2018 РоSSия победила команду Саудовскую Аравию со счётом 5:0.
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