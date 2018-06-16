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Постпреды ООН устроили фотосессию, надев футболки своих сборных на ЧМ-2018 Флешмоб ООН-овских дипломатов Фото: twitter.com/poroshenko Представители стран в ООН в штаб-квартире в Нью-Йорке отметили открытие ЧМ-2018 фотосессией в футболках национальных команд-участниц ЧМ-2018 Постпреды стран членов организации сменили строгие костюмы на футболки своих сборных. У всех постпредов на футболках был десятый номер. Во время фотосессии принял участие и Генеральный секретарь ООН , португалец Антониу Гутерреш, который передал мяч постпреду РоSSии при ООН Василию Небензе. Напомним, 14 июня в матче открытия ЧМ-2018 РоSSия победила команду Саудовскую Аравию со счётом 5:0.

LB.ua

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