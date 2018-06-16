Фернандо Йерро: Не поменял бы на Роналду ни одного из своих игроков. Футбол

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро отметил игру лидера португальцев Криштиану Роналду. 33-летний форвард оформил хет-трик и выгрыз для чемпионов Европы ничейный результат. Тем не менее, наставник "Красной Фурии" продолжает верить в свою команду.

- Когда приходится играть против такого футболиста, как Криштиану, то нужно быть готовым к подобным ситуациям. Тем не менее, я остался доволен действиями своих подопечных. Мы выглядели довольно уверенно, смогли отыграться, имели преимущество в аспекте владения мячом. Я бы не поменял на Роналду ни одного из своих игроков, - отметил Йерро в интервью местной прессе.

Португалия - Испания 3:3 (2:1)

Голы: Роналду, 4 (пенальти) (1:0); Диего Коста, 24 (1:1); Роналду, 44 (2:1); Диего Коста, 55 (2:2); Начо, 58 (2:3); Роналду, 88 (3:3)


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