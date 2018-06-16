Наставник сборной Египта: Решили не рисковать здоровьем Салаха

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер, комментируя поражение от Уругвая, объяснил своё решение оставить в запасе лидера атак команды Мохаммеда Салаха.

- Мохаммед - важный для нас игрок, но еще важнее команда. Салах еще сыграет свою важнейшую роль в следующих матчах. Пока мы решили не рисковать. Думаю, он будет в порядке к следующей встрече.

В конце предматчевой тренировки мы решили, что не можем рисковать рецидивом травмы Салаха, а это могло произойти после любого падения, - цитирует коуча "фараонов" официальный сайт ФИФА.

Напомним, что африканец лишь на днях оправился от повреждения, которое он получил в составе "Ливерпуля" в финальном матче Лиги чемпионов против "Реала" 26 мая (1:3).