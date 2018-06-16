Табарес: Выйди Салах на поле - Египет обыграл бы Уругвай
Главный тренер Уругвая Оскар Табарес прокомментировал минимальную победу над египтянами в первом матче группового этапа ЧМ-2018.
- Сегодняшний опыт должен помочь нам расти, но мы не должны слишком много себе позволять. Если бы Мохаммед Салах вышел на поле, то, я уверен, Египет бы выиграл. В квалификации мы играли без Суареса и Кавани. Знаем, каково это без лидера, - цитирует Табареса официальный сайт ФИФА.
Напомним, южноамериканцы успешно разыграли штрафной на 89-й минуте поединка, взяв важнейшие три очка. Что касается Салаха, то лучший бомбардир АПЛ просидел всю игру в запасе - тренерский штаб сборной Египта решил поберечь форварда перед ключевыми матчами против Саудовской Аравии и РоSSии.
Египет - Уругвай - 0:1 (0:0)
Голы: Хименес, 89 (0:1)
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