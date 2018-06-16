Де Хеа: Удар Роналду был непростым. Футбол
Страж ворот сборной Испании Давид де Хеа, для которого вчерашний поединок сложился не самым лучшим образом, прокомментировал боевую ничью с Португалией (3:3).
- Необходимо сохранять спокойствие. Да, мы могли рассчитывать на большее, но в футболе бывают разные ситуации. Все допускают ошибки, никто не застрахован от подобных моментов.
Меня поддержали и тренер, и партнёры по команде. Я им действительно благодарен. Могу сказать, что удар Роналду был непростым. Нужно продолжать работать, прибавлять от матча к матчу, - сказал Давид де Хеа.
Напомним, что кипер испанцев пропустил нелепый мяч перед самым перерывом.
Португалия - Испания 3:3 (2:1)
Голы: Роналду, 4 (пенальти) (1:0); Диего Коста, 24 (1:1); Роналду, 44 (2:1); Диего Коста, 55 (2:2); Начо, 58 (2:3); Роналду, 88 (3:3)
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