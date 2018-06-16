Бернарду Силва: Ничья с Испанией - справедливый результат. Футбол
Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва поделился впечатлениями от встречи с Испанией (3:3).
- Потрясающая игра, в которой Роналду показал свой лучший футбол. Когда Криштиану удаётся выжать максимум, то для нас нет ничего невозможного. Конечно, он лучший исполнитель в мире.
Португалия провела хороший первый тайм, имела преимущество в счёте. Впрочем, после перерыва столкнулись с определёнными трудностями. Особенно это касается первых 15-ти минут второго тайма. Понимали, что придётся оставить на поле все силы, проделать большую работу без мяча.
Испанцы - соперник высокого уровня. Но у нас есть Роналду. Думаю, итоговый результат можно считать справедливым, - сказал Бернарду Силва в интервью португальской прессе.
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