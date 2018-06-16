Роналду догнал Пушкаша в списке лучших бомбардиров сборных

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, который оформил хет-трик в игре с Испанией (3:3), отметился очередным персональным достижением.

По количеству голов за сборную 33-летний форвард сумел догнать легендарного венгра Ференца Пушкаша. Действующий обладатель "Золотого мяча" сыграл за национальную команду в 151 матче, записав на свой счёт 84 забитых мяча. Таким образом, CR7 повторил европейский рекорд.

А вот мировое лидерство уверенно сохраняет иранец Али Даеи - за время своей карьеры он сумел наколотить 109 голов. Правда, и соперники в Азии были попроще - к примеру, Даеи оформил пента-трик в матче против Шри-Ланки, а также занёс себе в актив четыре покера (досталось вратарям из Непала, Южной Кореи, Гуама и Лаоса).