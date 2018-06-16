Роналду: Это моя лучшая игра на чемпионатах мира. Футбол

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду, оформивший хет-трик во вчерашнем поединке против Испании (3:3), не сдерживал эмоций.

- Я счастлив, это моя лучшая игра на чемпионатах мира. Я счастлив вместе с командой, потому что мы сыграли хорошо. Мы дважды вели, но в конце концов должны были бороться за ничью. Я думаю, результат справедлив.

Это особенный момент. Играли с одним из фаворитов чемпионата мира. Португалия - не фаворит. Мы просто должны выигрывать следующий матч, набрать 4 очка. Нам необходимо расслабиться и играть в наш футбол, - подчеркнул 33-летний форвард в интервью официальному сайту ФИФА.

Португалия - Испания 3:3 (2:1)

Голы: Роналду, 4 (пенальти) (1:0); Диего Коста, 24 (1:1); Роналду, 44 (2:1); Диего Коста, 55 (2:2); Начо, 58 (2:3); Роналду, 88 (3:3)


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