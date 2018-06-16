Букмекеры определили фаворита Гран-при Франции

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон считается букмекерами главным фаворитом предстоящего Гран-при Франции. Правда, его преимущество над Себастьяном Феттелем минимально - но две недели назад, перед Гран-при Канады, их "оценивали" одинаково!

Коэффициент ставки на победу Хэмилтона во Франции - 2.62. Победа Феттеля "весит" 2.75. Как обычно, они намного опережают конкурентов. Ближайший, Валттери Боттас, награжден коэффициентом 8.00. Далее - пара из Red Bull, Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен с одинаковым коэффициентом 9.00. Далее - Кими Райкконен (13.00) и все остальные.

Гран-при Франции пройдет в конце следующей недели. Эта историческая гонка, долгое время считавшаяся одной из классических в Формуле-1, не проводилась с 2009, но в этом сезоне вновь вернулась в календарь чемпионата и пройдет на трассе "Поль Рикар", где в последний раз пилоты главной гоночной серии мира соревновались аж в 1990 (в последующие годы Гран-при Франции принимала трасса "Маньи-Кур").


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