Испания и Португалия разошлись боевым миром на ЧМ-2018. Футбол

Роналду привычно возглавил на турнире бомбардирскую гонку, оформив хет-трик

В матче Чемпионата мира-2018 Группы В на олимпийской арене "Фишт" в Сочи сошлись принципиальные соперники – соседи по Пиренейскому полуострову - сборные Португалии и Испании .

Матч был проведен на одном дыхании в стиле качелей.

В самом дебюте поединка итальянский рефери Джанлука Рокки без колебаний указал на точку в эпизоде, когда можно было и нужно было запросить видеоповтор – Криштиану Роналду "споткнулся" об Начо в чужой штрафной площади. Сам Криштиану и реализовал 11-метровый 1:0.

В середине тайма - вновь не однозначное решение арбитра привело к взятию ворот сборной Португалии. Это Диего Коста в привычном для себя стиле принял длинную передачу от Серхио Бускетса, т.е. вначале двинул в челюсть локтем своему визави Пепе, а затем обработал мяч.

Рефери никак не отреагировал на эпизод с Пепе, дав возможность Косте в одиночку развить атаку, и самому ее завершить 1:1.

А на предпоследней минуте первого тайма чудеса альтруизма проявил голкипер испанцев Давид Де Хеа, пропустив между рук откровенно берущийся мяч от все того же Роналду 2:1.

Вторая половина встречи была явно за сборной Испании .

Подопечным Фернандо Йерро понадобилось лишь 13 минут с начала второго тайма, чтобы не только сравнять счет, но и выйти вперед 2:3. Голами отличились Коста и Начо.

Особенно хорош был гол Начо.

В дальнейшем чемпионы мира-2010 держали под контролем ход поединка вплоть до самого его завершения.

Однако неаккуратные действия центрального защитника Жерара Пике на Роналду привели к назначению опасного штрафного удара на 88-й минуте.

Гений Криштиану и в этом эпизоде реализовал момент по-максимому: вкрутил мяч в верхний угол ворот. Де Хеа лишь взглядом проводил этот удар 3:3.

Таким образом, лидер сборной Португалии оформил в матче хет-трик, а мог бы сделать и покер, прими удачно на 92-й минуте головой мяч на линии вратарской площади.

Под занавес второго дня турнира зрители наконец-то увидели качественный футбол в исполнении обеих команд, итог которого – отнюдь не мирная ничья.

Соперники пиренейцев по Группе В - сборные Марокко и Ирана играли в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе.

В поединке со множеством единоборств и таким же количеством невынужденных ошибок со стороны обеих команд, более удачливее оказались футболисты сборной Ирана, забившие единственный гол в матче на 90+5 минуте.

Таким образом, подопечные Карлуша Кейроша с тремя очками возглавили эту группу.