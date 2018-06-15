Испания и Португалия разошлись боевым миром на ЧМ-2018. Футбол
Роналду привычно возглавил на турнире бомбардирскую гонку, оформив хет-трик
Фото: Телеканал "Интер"
В матче Чемпионата мира-2018 Группы В на олимпийской арене "Фишт" в Сочи сошлись принципиальные соперники – соседи по Пиренейскому полуострову - сборные Португалии и Испании.
Матч был проведен на одном дыхании в стиле качелей.
В самом дебюте поединка итальянский рефери Джанлука Рокки без колебаний указал на точку в эпизоде, когда можно было и нужно было запросить видеоповтор – Криштиану Роналду "споткнулся" об Начо в чужой штрафной площади. Сам Криштиану и реализовал 11-метровый 1:0.
В середине тайма - вновь не однозначное решение арбитра привело к взятию ворот сборной Португалии. Это Диего Коста в привычном для себя стиле принял длинную передачу от Серхио Бускетса, т.е. вначале двинул в челюсть локтем своему визави Пепе, а затем обработал мяч.
Рефери никак не отреагировал на эпизод с Пепе, дав возможность Косте в одиночку развить атаку, и самому ее завершить 1:1.
Таким образом, лидер сборной Португалии оформил в матче хет-трик, а мог бы сделать и покер, прими удачно на 92-й минуте головой мяч на линии вратарской площади.
Под занавес второго дня турнира зрители наконец-то увидели качественный футбол в исполнении обеих команд, итог которого – отнюдь не мирная ничья.
Соперники пиренейцев по Группе В - сборные Марокко и Ирана играли в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе.
В поединке со множеством единоборств и таким же количеством невынужденных ошибок со стороны обеих команд, более удачливее оказались футболисты сборной Ирана, забившие единственный гол в матче на 90+5 минуте.
Таким образом, подопечные Карлуша Кейроша с тремя очками возглавили эту группу.
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