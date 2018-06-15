ЧМ 2018: Уругвай вырывает победу в матче с Египтом

Сборная Уругвая добыла очень важную победу в своем первом матче на чемпионате мира 2018. Почти 90 минут противостояния с египтянами оказались безрезультатными. И когда казалось, что все закончится нулевой ничьей, команде Оскара Табареса удалось забить победный мяч.

Одна из главных интриг этого матча разрешилась достаточно предсказуемо - Мохаммед Салах, несмотря на заверения Эктора Купера, на поле так и не появился. Возможно, "виной" тому как раз неплохая игра египтян, которые не позволили своему сопернику показать себя во всей красе в атаке. А счет 0:0, державшийся до конца матча, вполне устраивал сборную Египта. Можно так же констатировать, что сборная Уругвая, не включая скорости, не особо превосходила своего соперника. К тому же, не пошла игра у Луиса Суареса, который пару моментов все же имел, но в завершающей стадии был не до конца хладнокровен.

"Взрыв" активности произошел минут за семь до конца матча. И в центре внимания был не Суарес, а Кавани. Сначала форвард ПСЖ здорово пробил слета - египтян выручил вратарь. А затем исполнил штрафной, после которого мяч угодил в штангу.

И все же другой стандарт принес Уругваю победу: на исходе 89-й минуты Карлос Санчес навесил справа, а Хименес вогнал мяч под штангу - 1:0 в пользу сборной Уругвая, которая в следующем матче сыграет со сборной Саудовской Аравии.