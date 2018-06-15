Кайоде: Жду Лигу чемпионов. Футбол

Нигерийский нападающий "Шахтера" Оларенважу Кайоде поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

– Ларри, ты стал полноправным игроком «Шахтера». Что сейчас чувствуешь?

– Да, я подписал контракт на пять лет и счастлив, что теперь являюсь полноценным членом команды. Хочу помочь клубу завоевать много трофеев и, конечно, забить как можно больше голов. С нетерпением жду матчей Лиги чемпионов. Это мечта каждого футболиста, я не исключение. Сделаю все от меня зависящее, чтобы заслужить шанс и выступить на турнире. И, наконец, отмечу, что рад играть под руководством Паулу Фонсеки, он отличный тренер.

– Ты уже провел несколько поединков в чемпионате Украины. Как оценишь его уровень?

– На самом деле Премьер-лига – непростой турнир. Здесь собраны хорошие команды, а каждый футболист стремится показать все, на что способен. Я тоже постараюсь продемонстрировать высокий уровень.

– Что скажешь болельщикам «горняков»?

– Болельщики «Шахтера», вы – лучшие! Хочу, чтобы они знали: я их очень ценю и благодарен за проявленную любовь. Обещаю приложить максимум усилий для того, чтобы радовать их своей игрой и забитыми голами.