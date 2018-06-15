Интер интересуется полузащитником Тоттенхэма. Футбол

Итальянский "Интер" и китайский "Цзянсу Сунин" объединили усилия, чтобы подписать полузащитника "Тоттенхэма" Муссу Дембеле.

Как сообщает итальянская пресса, футболист сборной Бельгии готов покинуть состав "шпор" этим летом, благодаря чему к нему возник интерес со стороны команды Серии А.

По информации Sky Sport Italia, владельцы "Интера", которые также являются хозяевами "Цзянсу", будут стремиться подписать игрока.

Планируется, что в течение года Дембеле будет защищать цвета "Интера", после чего он перейдет в китайский клуб.

Сообщается, что Дембеле знает об этом предложении и не против сыграть за "Интер" в Лиге чемпионов в следующем сезоне.