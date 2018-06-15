Интер интересуется полузащитником Тоттенхэма. Футбол

Итальянский "Интер" и китайский "Цзянсу Сунин" объединили усилия, чтобы подписать полузащитника "Тоттенхэма" Муссу Дембеле.

Как сообщает итальянская пресса, футболист сборной Бельгии готов покинуть состав "шпор" этим летом, благодаря чему к нему возник интерес со стороны команды Серии А.

По информации Sky Sport Italia, владельцы "Интера", которые также являются хозяевами "Цзянсу", будут стремиться подписать игрока.

Планируется, что в течение года Дембеле будет защищать цвета "Интера", после чего он перейдет в китайский клуб.

Сообщается, что Дембеле знает об этом предложении и не против сыграть за "Интер" в Лиге чемпионов в следующем сезоне.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Максим Малышев: Шахтер показал свой уровеньМаксим Малышев: Шахтер показал свой уровень
Официально: трансфер Фекира в Ливерпуль сорвалсяОфициально: трансфер Фекира в Ливерпуль сорвался
Сборная Нигерии покорила Сеть своей стильной официальной формой к ЧМ-2018Сборная Нигерии покорила Сеть своей стильной официальной формой к ЧМ-2018
Феттель выиграл квалификацию Гран-при КанадыФеттель выиграл квалификацию Гран-при Канады
Команда венгров Закарпатья выиграла ЧМ по футболу среди сепаратистовКоманда венгров Закарпатья выиграла ЧМ по футболу среди сепаратистов
Блок рекламы


Похожие новости
Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных клубов мираForbes опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира
Испания и Португалия разошлись боевым миром на ЧМ-2018. ФутболИспания и Португалия разошлись боевым миром на ЧМ-2018. Футбол
Патриарх Филарет назвал футбольных фанатов "рабами греха"Патриарх Филарет назвал футбольных фанатов "рабами греха"
Кайоде: Жду Лигу чемпионов. ФутболКайоде: Жду Лигу чемпионов. Футбол
Олимпик попрощался с Дорониным. ФутболОлимпик попрощался с Дорониным. Футбол
Несмотря на нарушения финансового фейр-плей, УЕФА допустил Галатасарай в Лигу чемпионов. ФутболНесмотря на нарушения финансового фейр-плей, УЕФА допустил Галатасарай в Лигу чемпионов. Футбол
Фернандо Йерро: Я не мог сказать "нет" сборной Испании. ФутболФернандо Йерро: Я не мог сказать "нет" сборной Испании. Футбол
Валяев обещает большие изменения в Металлисте 1925. ФутболВаляев обещает большие изменения в Металлисте 1925. Футбол
"Монако" заплатит 20 млн евро за трансфер 16-летнего Геббельса. Футбол"Монако" заплатит 20 млн евро за трансфер 16-летнего Геббельса. Футбол
"Реал" хитростью сэкономил 2 млн евро на Лопетеги. Футбол"Реал" хитростью сэкономил 2 млн евро на Лопетеги. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости