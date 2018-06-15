Годин: Уругвай не будет менять подготовку из-за Салаха

Защитник сборной Уругвая Диего Годин рассказал о настрое на матч с Египтом.

- Мы долго готовились, чтобы сыграть на чемпионате мира, и наша подготовка не зависит от одного игрока. Салах – великий игрок, способный решать исходы матчей. Но мы будем готовиться одинаково, независимо от того, сыграет он или нет. Мы предельно сконцентрированы и готовимся ко встрече с Египтом, но наша подготовка остается неизменной, - приводит слова Година goal.com.

Напомним, что участие звёздного бомбардира в первом поединке ЧМ было под вопросом из-за повреждения, которое он получил в составе "Ливерпуля" в финальном матче Лиги чемпионов против "Реала" 26 мая (1:3). Тем не менее, накануне африканец вернулся к полноценным тренировкам и работал в общей группе. Главный тренер египтян Эктор Купер на предматчевой пресс-конференции отметил, что задействует лидера команды в сегодняшней игре.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Максим Малышев: Шахтер показал свой уровеньМаксим Малышев: Шахтер показал свой уровень
Официально: трансфер Фекира в Ливерпуль сорвалсяОфициально: трансфер Фекира в Ливерпуль сорвался
Сборная Нигерии покорила Сеть своей стильной официальной формой к ЧМ-2018Сборная Нигерии покорила Сеть своей стильной официальной формой к ЧМ-2018
Феттель выиграл квалификацию Гран-при КанадыФеттель выиграл квалификацию Гран-при Канады
Команда венгров Закарпатья выиграла ЧМ по футболу среди сепаратистовКоманда венгров Закарпатья выиграла ЧМ по футболу среди сепаратистов
Блок рекламы


Похожие новости
ЧМ 2018: Уругвай вырывает победу в матче с ЕгиптомЧМ 2018: Уругвай вырывает победу в матче с Египтом
Наполи отпустит Сарри в Челси, если тренер не будет переманивать игроковНаполи отпустит Сарри в Челси, если тренер не будет переманивать игроков
УЕФА не будет наказывать ПСЖ за финансовый фейр-плей. ФутболУЕФА не будет наказывать ПСЖ за финансовый фейр-плей. Футбол
Салах: Египту будет непросто выйти из группыСалах: Египту будет непросто выйти из группы
Голландцы будут голосовать за Марокко из-за благодарности и лояльности. ФутболГолландцы будут голосовать за Марокко из-за благодарности и лояльности. Футбол
Федерация футбола Египта надеется на Салаха: форвард поправляетсяФедерация футбола Египта надеется на Салаха: форвард поправляется
Начо: Очень тяжело будет играть против РоналдуНачо: Очень тяжело будет играть против Роналду
Антуан Гризманн: Легких игр на ЧМ для нас не будетАнтуан Гризманн: Легких игр на ЧМ для нас не будет
Азар: Сборная Египта без Салаха - совсем другая командаАзар: Сборная Египта без Салаха - совсем другая команда
Ювентус будет платить Перину 2,5 млн евро за сезонЮвентус будет платить Перину 2,5 млн евро за сезон
Последние новости
Подгружаем последние новости