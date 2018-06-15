Годин: Уругвай не будет менять подготовку из-за Салаха
Защитник сборной Уругвая Диего Годин рассказал о настрое на матч с Египтом.
- Мы долго готовились, чтобы сыграть на чемпионате мира, и наша подготовка не зависит от одного игрока. Салах – великий игрок, способный решать исходы матчей. Но мы будем готовиться одинаково, независимо от того, сыграет он или нет. Мы предельно сконцентрированы и готовимся ко встрече с Египтом, но наша подготовка остается неизменной, - приводит слова Година goal.com.
Напомним, что участие звёздного бомбардира в первом поединке ЧМ было под вопросом из-за повреждения, которое он получил в составе "Ливерпуля" в финальном матче Лиги чемпионов против "Реала" 26 мая (1:3). Тем не менее, накануне африканец вернулся к полноценным тренировкам и работал в общей группе. Главный тренер египтян Эктор Купер на предматчевой пресс-конференции отметил, что задействует лидера команды в сегодняшней игре.
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