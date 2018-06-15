Президент "Реала" прокомментировал увольнение Лопетеги из сборной Испании
Флорентино Перес не видит причины, из-за которой Хулена Лопетеги отправили в отставку в сборной Испании
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес на презентации Хулена Лопетеги в качестве главного тренера "бланкос" прокомментировал увольнение специалиста из сборной Испании за два дня до начала Чемпионата мира в РоSSии.
"Мы хотели, чтобы презентация состоялась после Чемпионата мира и нового титула нашей сборной, но ряд обстоятельств заставил сделать нас это сегодня. Мы соблюли условия договора, все должно было состояться после Чемпионата мира", - приводит слова Переса испанская Marca.
"Мы сделали заявление заранее, чтобы избежать лишних слухов. Я сообщил президенту испанской федерации о договоренности, уважая контракт Лопетеги со сборной Испании.
Не было случаев, когда договоренность о переходе в новую команду после Чемпионата мира считалось чем-то нелояльным.
То, что казалось вполне нормальной вещью, стало абсурдным актом непонятной гордости", - цитирует президента "Реала" издание.
Ранее Хулен Лопетеги заявил, что день его презентации в качестве тренера "Реала" – самый счастливый в жизни.
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