Наполи отпустит Сарри в Челси, если тренер не будет переманивать игроков

Владелец "Наполи" Аурелио де Лаурентис готов разорвать контракт с Маурицио Сарри. Итальянский клуб отпустит 59-летнего специалиста в "Челси", если тот пообещает не переманивать в Лондон игроков неаполитанской команды.

Если сторонам удастся заключить джентльменское соглашение, то "синие" сумеют заполучить нового коуча, выплатив символическую компенсацию.

Напомним, Сарри не смог выиграть скудетто за три года, отработанные в "Наполи", в результате чего руководство клуба отказалось от услуг алленаторе, заменив его на более опытного Карло Анчелотти. Впрочем, контракт Маурицио с "партенопейцами" по-прежнему действует - рассчитан до лета 2019-го года.

Ранее сообщалось, что "аристократы" предложили Сарри годовой оклад в размере 5 миллионов фунтов стерлингов с возможностью продления договора ещё на сезон.