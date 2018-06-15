Олимпик попрощался с Дорониным. Футбол

Донецкий клуб прекратил сотрудничество с очередным игроком. На этот раз дончане распрощались с полузащитником Владимиром Дорониным. Стороны приняли решение разорвать контракт по обоюдному согласию, подчеркнули в клубной пресс-службе.

Стоит отметить, что Доронин является воспитанником академии "Олимпика", с небольшим перерывом выступал за дончан с 2010 года. На его счету 82 матча в футболке "олимпийцев", 48 из которых он провел в УПЛ.

За последний месяц команду Романа Санжара покинула целая группа футболистов: Брикнер, Захаркив, Кисиль, Щедрый, Махарадзе, Вукович, Эммерсон, Парцвания и Мищенко.

Напомним, в 14-ти встречах весенней части УПЛ команда из Донеца сумела добыть только 3 победы, отчего закончила сезон в середине второй шестёрки.