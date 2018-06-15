Олимпик попрощался с Дорониным. Футбол

Донецкий клуб прекратил сотрудничество с очередным игроком. На этот раз дончане распрощались с полузащитником Владимиром Дорониным. Стороны приняли решение разорвать контракт по обоюдному согласию, подчеркнули в клубной пресс-службе.

Стоит отметить, что Доронин является воспитанником академии "Олимпика", с небольшим перерывом выступал за дончан с 2010 года. На его счету 82 матча в футболке "олимпийцев", 48 из которых он провел в УПЛ.

За последний месяц команду Романа Санжара покинула целая группа футболистов: Брикнер, Захаркив, Кисиль, Щедрый, Махарадзе, Вукович, Эммерсон, Парцвания и Мищенко.

Напомним, в 14-ти встречах весенней части УПЛ команда из Донеца сумела добыть только 3 победы, отчего закончила сезон в середине второй шестёрки.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Сборная Нигерии покорила Сеть своей стильной официальной формой к ЧМ-2018Сборная Нигерии покорила Сеть своей стильной официальной формой к ЧМ-2018
"Шахтер" ответил британскому изданию, что он украинский клуб"Шахтер" ответил британскому изданию, что он украинский клуб
Ибрагимович объяснил, почему он не едет на ЧМ-2018. ФутболИбрагимович объяснил, почему он не едет на ЧМ-2018. Футбол
Чемпионат Европы: Наша флотилия держит курс на БелградЧемпионат Европы: Наша флотилия держит курс на Белград
Официально: трансфер Фекира в Ливерпуль сорвалсяОфициально: трансфер Фекира в Ливерпуль сорвался
Блок рекламы


Похожие новости
Несмотря на нарушения финансового фейр-плей, УЕФА допустил Галатасарай в Лигу чемпионов. ФутболНесмотря на нарушения финансового фейр-плей, УЕФА допустил Галатасарай в Лигу чемпионов. Футбол
Фернандо Йерро: Я не мог сказать "нет" сборной Испании. ФутболФернандо Йерро: Я не мог сказать "нет" сборной Испании. Футбол
Валяев обещает большие изменения в Металлисте 1925. ФутболВаляев обещает большие изменения в Металлисте 1925. Футбол
"Монако" заплатит 20 млн евро за трансфер 16-летнего Геббельса. Футбол"Монако" заплатит 20 млн евро за трансфер 16-летнего Геббельса. Футбол
"Реал" хитростью сэкономил 2 млн евро на Лопетеги. Футбол"Реал" хитростью сэкономил 2 млн евро на Лопетеги. Футбол
Основной форвард "Динамо" может бесплатно перейти в "Шахтер". ФутболОсновной форвард "Динамо" может бесплатно перейти в "Шахтер". Футбол
В Нидерландах выпустили почтовую марку с футболистом, сбивающим МН17В Нидерландах выпустили почтовую марку с футболистом, сбивающим МН17
"Черноморец" возглавил экс-тренер киевского "Арсенала". Футбол"Черноморец" возглавил экс-тренер киевского "Арсенала". Футбол
Панатинаикос и Паниониос не получили лицензию, но сыграют в Суперлиге. ФутболПанатинаикос и Паниониос не получили лицензию, но сыграют в Суперлиге. Футбол
В канун ЧМ-2018 началась кампания против преследования СМИ в РоSSии. ФутболВ канун ЧМ-2018 началась кампания против преследования СМИ в РоSSии. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости