Несмотря на нарушения финансового фейр-плей, УЕФА допустил Галатасарай в Лигу чемпионов. Футбол
УЕФА прислал официальное сообщение чемпиону Турции "Галатасараю" о допуске команды в Лигу чемпионов, однако из-за нарушений правил "финансового фейр-плей" стамбульцы будут оштрафованы и ограничены в заявке количества футболистов.
Согласно соглашению между Комитетом финансового контроля УЕФА и "Галатасараем", стамбульский гранд обязан реструктурировать свои долги за четыре года и выйти на безубыточность к сезону 2021-2022 годов. "Галатарсарай" обязан погасить долг в 20 миллионов евро в 2019 году и 10 миллионов евро в 2020 году, а 2021 год должен завершить без каких-либо долгов.
Стамбульцы обязуются соблюдать ограничения, налагаемые на расходы на персонал / общие доходы, амортизационные расходы на права футболиста и уровень чистого банковского долга на протяжении всего расчетного периода.
С учетом того, что "желто-красные" гарантировали себе участие в Лиге чемпионов в будущем сезоне, то УЕФА вычтет штраф в девять миллионов из премиальных.
Кроме того, УЕФА ограничит количество заявленных футболистов "Галатасараем" в сезоне 2018/19 максимум 21 футболистом, а не 25. В случае выполнения условий, "желто-красные" смогут заявить 22 игрока в следующем сезоне 2019/20 годов, доведя до полной заявки в 25 игроков в сезоне 2021/22 годов.
В течение этого соглашения у "Галатасарая" должны быть доходы на трансферном рынке выше расходов. Это ограничение будет отменено в сезоне 2021/22, если будет соответствовать операционным и финансовым критериям, содержащимся в соглашении в предстоящие сезоны.
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14.06.2018 19:31