САС согласен с УЕФА о дисквалификации албанского клуба на десять лет за договорняки

Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение УЕФА о дисквалификации из еврокубков албанского клуба "Скендербеу" за участие в договорных матчах на десять лет. Кроме этого, албанский клуб должен заплатить штраф в один миллион евро, сообщается в пресс-релизе САС.

В первый раз самый титулованный албанский клуб последнего десятилетия был уличен в договорных матчах в сезоне-2015/16. Тогда "Скендербеу" стал чемпионом Албании. В июне 2016 года в офис клуба было прислано официальное уведомление от УЕФА , в котором указывалось, что команда отстранена от матчей еврокубков на сезон 2016/2017 в связи с подозрениями в нарушениях правил "фейер-плей" и возможным участием клуба в договорных матчах под эгидой УЕФА .

Тогда он стал первым албанским клубом, пробившемся в групповой этап еврокубкового турнира. В сезоне 2017/18 "Скендербеу" вновь пробился в группу Лиги Европы, где противостоял киевскому "Динамо", швейцарскому "Янг Бойз" и сербскому "Партизану". И именно здесь албанцывновь были пойманы на "договорняках", за которые теперь последовало более суровое наказание.