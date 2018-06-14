Тоттенхэм откроет новый стадион матчем против Ливерпуля

Лондонский "Тоттенхэм" сыграет свой первый домашний матч на обновленном "Уайт Харт Лейн" 15 сентября, когда "Шпоры" примут "Ливерпуль".

Этот матч в программе пятого тура нового чемпионата. В другом варианте лондонцы могли сыграть в дерби с "Фулхэмом" 18 августа, однако клуб попросил разрешения Премьер-лиги об отсрочке и снова сыграть на "Уэмбли", где лондонская команда проводила домашние матчи в прошлом сезоне.

Премьер-лига дала свое разрешение на это, что означает, что впервые в истории АПЛ участник чемпионата будет проводить домашние матчи на двух разных стадионах в течение одного сезона.

В четвертом туре "Тоттенхем" должен был принять "Уотфорд", но оба клуба договорились, что этот матч будет сыгран на "Викаридж Роуд", а свой домашний поединок "шпоры" проведут уже во втором круге.

Новый стадион стоимостью 850 миллионов фунтов стерлингов сможет вмещать 62 000 зрителей.


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