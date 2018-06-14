Тоттенхэм откроет новый стадион матчем против Ливерпуля
Лондонский "Тоттенхэм" сыграет свой первый домашний матч на обновленном "Уайт Харт Лейн" 15 сентября, когда "Шпоры" примут "Ливерпуль".
Этот матч в программе пятого тура нового чемпионата. В другом варианте лондонцы могли сыграть в дерби с "Фулхэмом" 18 августа, однако клуб попросил разрешения Премьер-лиги об отсрочке и снова сыграть на "Уэмбли", где лондонская команда проводила домашние матчи в прошлом сезоне.
Премьер-лига дала свое разрешение на это, что означает, что впервые в истории АПЛ участник чемпионата будет проводить домашние матчи на двух разных стадионах в течение одного сезона.
В четвертом туре "Тоттенхем" должен был принять "Уотфорд", но оба клуба договорились, что этот матч будет сыгран на "Викаридж Роуд", а свой домашний поединок "шпоры" проведут уже во втором круге.
Новый стадион стоимостью 850 миллионов фунтов стерлингов сможет вмещать 62 000 зрителей.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
14.06.2018 19:31