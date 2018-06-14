Фернандо Йерро: Я не мог сказать "нет" сборной Испании. Футбол

Новый главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро прокомментировал свое назначение.

«Когда президент федерации рассказал мне о такой возможности, у меня было три варианта: сказать «нет», предложить поискать другого, а третий вариант — согласиться и сделать шаг вперёд для испанской федерации и для испанского футбола. Я не мог сказать «нет», потому что я бы себе этого не простил. Для меня это хороший и захватывающий вызов. Обстоятельства – это то, что есть по факту и с этого момента я смело принимаю ответственность, иначе и быть не может.

У нас есть игроки, которые два года совместно работали ради чемпионата мира, да и я был спортивным директором, поэтому понимаю насколько высока мотивация. Многие сотрудники по-прежнему с нами, и мы просматривали видео, касающееся предстоящего матча. Нам стоит быть разумными и последовательными. За два дня невозможно ничего изменить.

Я спокоен и у нас нет причин не бороться за то, ради чего мы приехали сюда. Нельзя позволить этим двум дням стать нашим оправданием. Мы приехали сражаться за Кубок мира. Это вызов для всех моих игроков. Я знаю, что они собираются отдаться на поле на сто процентов», — цитирует Йерро Football Espana.


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