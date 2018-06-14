Сборная Украины: Тот пан в Корее, у кого бросок точнее

Вчера, транзитом через Мюнхен, женская сборная Украины отправилась на двухкруговой Seoul Cup в довольно оригинальном составе.

В таких случаях, одни говорят, мол, подвернулся случай, а они и схватились. Другие и вовсе настроены в жанре «и что там забыли?».

2 июня. Вуковар. Хорватия - Украина - 28:25. Яна ГОТРА (справа) и голкипер Юдит БАЛОГ намаялись со снайпером хозяек Анетой БЕНКО. Фото: hrs.hr

Но, поскольку соперничать придется со сборными Швеции и Кореи, то впору ответить строчками из Андрея Макаревича: «Только мы заявляем прямо - это полная ерунда». Безусловно, ФГУ на приглашение из Сеула с благодарностью откликнулась, но ведь и хозяева абы-кого не позвали бы!

Правда, сине-желтые выступят без ряда ведущих мастеров (это, к примеру, Виктория Борщенко, Анна Редька, Ирина Глибко, Лилия Горильская, Виктория Тимошенкова, Юлия Снопова). Аналогично решили экспериментировать скандинавки, и организаторы стартующего 16 июня турнира знают о таких кадровых нюансах. Да и кореянки, как всегда в середине очередного цикла, проводят ротацию.

Как пояснил корреспонденту «СЭ» второй тренер нашей сборной Валерий Войналович, решение дать отдохнуть группе лидеров после насыщенного сезона, явилось взаимным. Вакансии заполнялись по двум направлениям - гандболистки из расширенного списка на недавний отбор к Евро-2018 и представительницы молодежной сборной, которые уже проявили себя среди ровесниц, но не нюхали настоящего пороху взрослых сражений. Так лучше их приобщить раньше, чем позже. К тому же, абсолютное большинство новобранцев наверняка и не бывали в Стране утренней свежести. Тем временем, ее дамская гандбольная дружина дважды завоевывала олимпийское золото (1988 и 1992), в Афинах-2004 стояла на ступеньку выше украинок - второй, была чемпионом мира (1995). Плюс 13-кратный чемпион Азии, вдобавок действующий по итогам-2017.

Очень важно для всего штаба Бориса Чижова, что состязания имеют плавный график: в субботу сыграем на почин со шведками, а повторный поединок с хозяйками пройдет аж 21 июня. То есть, с одной стороны, в прекрасных условиях можно сочетать игровые дни, выходные и тренировки, а с другой, никто не загоняет команду в ситуацию «пан или пропал». Самое то, чтобы обкатать всех в различных сочетаниях и проверить свои задумки на самобытных оппонентках с Запада и Востока.

Итак, в Корее сыграют: вратари - Юдит Балог («Бекешчаба», Венгрия), Елизавета Воронько («Карпаты»); полевые игроки - София Безрукова, Яна Готра, Анна Лезинская, Анастасия Мелекесцева (все - «Карпаты»), Екатерина Воскобойник, Алена Шупик (обе - «Спартак»), Илона Гайкова, София Давидянц, Татьяна Поляк, Наталия Савчин (все - «Галычанка-ЛНУ»), Ирина Компаниец (в поисках клуба), Ольга Передерий («Крим», Словения), Анна Сторожук («Реал-ОШВСМ-НУК»), Наталия Стрюкова («Энерга Кошалин», Польша).

...В ситуации, когда главная сборная одолжила себе целую компанию 20-летних, то в заявке нашей молодежки на турнир в венгерском Дебрецене, видим ряд их более юных соотечественниц. Но, пожалуй, ключевая новость здесь тренеры: впервые поведет в бой вчерашних юниорок тандем Наталия Турчина - Александр Дудко. Знаете, в голосе представительницы легендарной гандбольной фамилии, автор этих строк не почувствовал особого волнения, Да, собственно, и прежде знал Наташу как абсолютного оптимиста, и есть причина надеяться, что такой позитив передастся ее подопечным.

Что касается опыта, то будьте уверены - много лет возглавлять кафедру физического воспитания в столь спортивном по традициям вузе, как Национальный авиационный университет, - кое-что значит.

Сейчас предстоит весьма серьезное испытание, поскольку сборные Франции, Голландии и Венгрии, особенно в преддверии чемпионата мира данной возрастной категории, мало что выставят самые боевые составы, так и проэкзаменуют наших барышень, как говорится, в режиме реального времени.

Вот какая у нас, на родине Ференца Листа будет «венгерская рапсодия»: вратари - Ярослава Смоленская («Спартак»), Тея Чиковани («Карпаты»), Татьяна Чорнявская («Днепрянка»); полевые игроки - Светлана Аксенова, Лада Бесова, Татьяна Борейчук, Наталия Сытенькая (все - «Реал-ОШВСМ-НУК»), Юлия Головко, Диана Дмытришин, Марьяна Маркевич (все - «Галычанка-ЛНУ»), Катерина Купчак, Наталия Шипляк, Александра Фурманец (все - «Карпаты»), София Лысенко, Ирина Минеева (обе - «Днепрянка»), Влада Слободян («Спартак»).

К слову, многих из этой когорты ваш корреспондент днями видел в деле на «Гидропарк-Арене» как финалисток чемпионата Украины по пляжному гандболу. Точные броски той же Маркевич, которая и в «классике» неоднократная чемпионка страны, совсем не удивили, а вот прыть Головко и особенно, по-хорошему, дерзкой Дмытришин стала откровением. Да, львовянки, ведомые Виталием Надычем, стали на песке «только» вторыми, пропустив на макушку команду с поэтичным названием «Перша столиця», которая официально представляла Харьков, но на самом деле, если судить по звонкости имен, смотрелась как некий вариант сборной в стиле «бич». Не сбиться бы со счета: Ольга Лаюк, Елена Уманец, Юлия Андрийчук, Валерия Зоря, Екатерина Чумак... Тылы, их тренеру Тимерлану Мирзалиеву обеспечивали, на секундочку, Олеся Семенченко и Александра Кребс.

Коль речь зашла о голкиперах, то хороша была в строю бронзовых днепрянок Таня Чорнявская. А то, что она чуть-чуть не по регламенту сыграет в рядах молодежки, то соперницы не возражают против единичного исключения. Делегировав Лизу Воронько на Корейский полуостров, молодежка вправе была оформить компенсацию со знаком «плюс». Опять же, по Макаревичу: «Мы в огне почти не горим, мы - охотники за удачей, птицей цвета ультрамарин».