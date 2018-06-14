"Реал" хитростью сэкономил 2 млн евро на Лопетеги. Футбол

"Королевский клуб" еще официально не оформил подписание Хулена Лопетеги

"Реал" хитростью сэкономил 2 млн евро на Лопетеги
Фото: ФК "Шахтер"

12 июня мадридский "Реал" объявил о том, что команду со следующего сезона возглавит 51-летний испанский специалист Хулен Лопетеги.

А на следующий день Лопетеги был уволен с поста главного тренера сборной Испании.

Однако, мадридский клуб официально еще не оформил подписание Хулена.

Таким образом, "Реалу" не придется активировать опцию выкупа контракта Лопетеги у Федерации футбола Испании, равную 2 млн евро. Т.е. мадридский клуб сэкономит эту сумму.


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