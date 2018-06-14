Василий Ломаченко - лидер рейтинга Р4Р по версии ESPN

Авторитетный американский телеканал ESPN опубликовал свою новую версию рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовых категорий. Первую строчку в нем продолжает удерживать чемпион мира по версии WBA в легком весе украинец Василий Ломаченко.

Василий опережает поднявшегося на вторую строчку рейтинга Теренса Кроуфорда и опустившегося на третью позицию Геннадия Головкина. В ТОП-10 также вошли два лучших на данный момента супертяжа — Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер.

ТОП-10 Р4Р по версии ESPN

1. Василий Ломаченко (11-1, 9 КО);

2. Теренс Кроуфорд (33-0, 24 КО);

3. Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО);

4. Эррол Спенс (23-0, 20 КО);

5. Майки Гарсия (38-0, 30 КО);

6. Наойя Инуэ (16-0, 14 КО);

7. Срисакет Сор Рунгвисаи (45-4-1, 40 КО);

8. Сергей Ковалев (32-2-1, 28 КО);

9. Энтони Джошуа (21-0, 20 КО);

10. Деонтей Уайлдер (40-0, 39 КО).