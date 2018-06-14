Основной форвард "Динамо" может бесплатно перейти в "Шахтер". Футбол

У Дьемерси Мбокани летом заканчивается контракт с киевлянами

Конголезский нападающий киевского "Динамо" Дьемерси Мбокани летом может перейти в стан чемпиона Украины – клуб донецкий "Шахтер", сообщает сайт Foot.cd.

Как сообщает источник, помимо "горняков" на Дьемерси претендуют несколько клубов, включая турецкий "Трабзонсор" и бельгийские – "Брюгге", "Антверпен" и "Андерлехт".

Контракт Мбокани с "Динамо" истекает 30-го июня и после этой даты футболист намерен объявить, где он продолжит карьеру.

В текущем сезоне Мбокани сыграл 31 матч, в которых забил 12 голов и сделал 2 голевые передачи.

Помимо Мбокани киевлян покинут или уже покинули Жуниор Мораес, Евгений Хачериди и Руслан Ротань.