Основной форвард "Динамо" может бесплатно перейти в "Шахтер". Футбол
У Дьемерси Мбокани летом заканчивается контракт с киевлянами
Конголезский нападающий киевского "Динамо" Дьемерси Мбокани летом может перейти в стан чемпиона Украины – клуб донецкий "Шахтер", сообщает сайт Foot.cd.
Как сообщает источник, помимо "горняков" на Дьемерси претендуют несколько клубов, включая турецкий "Трабзонсор" и бельгийские – "Брюгге", "Антверпен" и "Андерлехт".
Контракт Мбокани с "Динамо" истекает 30-го июня и после этой даты футболист намерен объявить, где он продолжит карьеру.
В текущем сезоне Мбокани сыграл 31 матч, в которых забил 12 голов и сделал 2 голевые передачи.
Помимо Мбокани киевлян покинут или уже покинули Жуниор Мораес, Евгений Хачериди и Руслан Ротань.
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14.06.2018 10:26