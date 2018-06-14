В Нидерландах выпустили почтовую марку с футболистом, сбивающим МН17

Ниже приведен текст "FIFA Worldcup Russia 2018".

Национальный оператор почтовой связи Нидерландов PostNL напечатал марки, на которых изображена связь между чемпионатом мира по футболу в РоSSии и катастрофой MH17 в 2014 году.

Об этом сообщает нидерландский портал NOS.

На марке изображен футболист, который мячом сбивает самолет в воздухе. Ниже приведен текст "FIFA Worldcup Russia 2018".

Автор изображения - украинский художник Андрей Ермоленко. Он сделал серию из восьми подобных плакатов о Чемпионате мира по футболу в РоSSии.

Фото: nos.nl
На сайте PostNL любой может спроектировать и заказать себе марки с персональным изображением. Компания подтвердила, что был сделан заказ на лист с десятью такими марками.

Напомним, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что лайнер был ракетой из комплекс "Бук", принадлежавшего роSSийской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске. Комплекс был доставлен на Донбасс, причем все машины, сопровождавшие его, также относились к роSSийском Вооруженным силам.

Отметим, что в преддверии ЧМ-2018 Путин попал на обложку Charlie Hebdo. На ней он сидит на танке, ствол которого направлен на ворота с вратарем. Подпись к рисунку гласит: "Русские вперед".


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