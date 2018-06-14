В Нидерландах выпустили почтовую марку с футболистом, сбивающим МН17
Ниже приведен текст "FIFA Worldcup Russia 2018".
Национальный оператор почтовой связи Нидерландов PostNL напечатал марки, на которых изображена связь между чемпионатом мира по футболу в РоSSии и катастрофой MH17 в 2014 году.
Об этом сообщает нидерландский портал NOS.
На марке изображен футболист, который мячом сбивает самолет в воздухе. Ниже приведен текст "FIFA Worldcup Russia 2018".
Автор изображения - украинский художник Андрей Ермоленко. Он сделал серию из восьми подобных плакатов о Чемпионате мира по футболу в РоSSии.
Напомним, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.
Международная следственная группа пришла к выводу, что лайнер был ракетой из комплекс "Бук", принадлежавшего роSSийской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске. Комплекс был доставлен на Донбасс, причем все машины, сопровождавшие его, также относились к роSSийском Вооруженным силам.
Отметим, что в преддверии ЧМ-2018 Путин попал на обложку Charlie Hebdo. На ней он сидит на танке, ствол которого направлен на ворота с вратарем. Подпись к рисунку гласит: "Русские вперед".
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