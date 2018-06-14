Ибрагимович считает, что Швеция уже многого добилась

Знаменитый шведский нападающий Златан Ибрагимович, сейчас выступающий за "Лос-Анджелес Гэлакси", прокомментировал предстоящий турнир с точки зрения зрителя.

"Хорошо знаю, что такое квалификация и отбор на мундиаль, поэтому чемпионат мира - это лучшее, что могло произойти с нашей командой", - сказал Ибрагимович, слова которого приводят информационные агентства.

Ранее Ибра сделал небольшой прогноз на ЧМ-2018. "Мои фавориты - это Бразилия, Испания, Германия и, разумеется, Швеция. Также Аргентина, хоть они и не считают себя фаворитами, но однозначно являются ими. Мне жаль, что на чемпионате мира не будет сборной США, ведь это моя новая страна", - сказал он.

Сборная Швеции на групповом этапе турнира сыграет с командами Южной Кореи, Германии и Мексики.


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