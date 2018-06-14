Марсьяль таки хочет покинуть Манчестер Юнайтед

Французский нападающий Антони Марсьяль не видит перспектив в составе английских "красных дьяволов", подтвердил агент игрока Филипп Ламболи.

"Если такой большой клуб, как "Манчестер Юнайтед" за восемь месяцев переговоров не может найти точки соприкосновения, это означает только то, что Марсьяль не является важной частью команды. Поэтому решение принято - он хочет уйти", - приводят слова агента французские источники.

Напомним, что Марсьяль выступает за "красных дьяволов" с 2015 года, ранее он играл за французские "Лион" и "Монако". В конце прошлого сезона французский нападающий передал свои пожелания главному тренеру "МЮ" Жозе Моуринью. Он хочет увеличить свою заработную плату с 85 тысяч фунтов в неделю до 150-ти. В противном случае он ожидает предложений от других клубов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Сборная Нигерии покорила Сеть своей стильной официальной формой к ЧМ-2018Сборная Нигерии покорила Сеть своей стильной официальной формой к ЧМ-2018
"Шахтер" ответил британскому изданию, что он украинский клуб"Шахтер" ответил британскому изданию, что он украинский клуб
Ибрагимович объяснил, почему он не едет на ЧМ-2018. ФутболИбрагимович объяснил, почему он не едет на ЧМ-2018. Футбол
Пике получил травму на тренировке сборной Испании. ФутболПике получил травму на тренировке сборной Испании. Футбол
Телеканал "Интер" отправит съемочные группы в города, принимающие ЧМ-2018. ФутболТелеканал "Интер" отправит съемочные группы в города, принимающие ЧМ-2018. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Манчестер Сити оценивает Дугласа Косту в 100 миллионов евроМанчестер Сити оценивает Дугласа Косту в 100 миллионов евро
Тайсон Фьюри вернулся на ринг досрочной победой в МанчестереТайсон Фьюри вернулся на ринг досрочной победой в Манчестере
Трамп хочет видеть в гостях Вашингтон, но не Голден СтейтТрамп хочет видеть в гостях Вашингтон, но не Голден Стейт
Шахтер выкупил Кайоде у Манчестер Сити. ФутболШахтер выкупил Кайоде у Манчестер Сити. Футбол
"Шахтер" купил игрока "Манчестер Сити""Шахтер" купил игрока "Манчестер Сити"
"Манчестер Сити" предложил "Наполи" Зинченко в виде доплаты"Манчестер Сити" предложил "Наполи" Зинченко в виде доплаты
Sauber все-таки хотят переименовать в Alfa RomeoSauber все-таки хотят переименовать в Alfa Romeo
Марсьяль хочет ясности в отношениях с Манчестер Юнайтед. ФутболМарсьяль хочет ясности в отношениях с Манчестер Юнайтед. Футбол
Гиггз: Лидеры Манчестер Юнайтед должны делать для команды большеГиггз: Лидеры Манчестер Юнайтед должны делать для команды больше
Юмтити отказался от перехода в Манчестер ЮнайтедЮмтити отказался от перехода в Манчестер Юнайтед
Последние новости
Подгружаем последние новости