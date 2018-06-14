Марсьяль таки хочет покинуть Манчестер Юнайтед

Французский нападающий Антони Марсьяль не видит перспектив в составе английских "красных дьяволов", подтвердил агент игрока Филипп Ламболи.

"Если такой большой клуб, как "Манчестер Юнайтед" за восемь месяцев переговоров не может найти точки соприкосновения, это означает только то, что Марсьяль не является важной частью команды. Поэтому решение принято - он хочет уйти", - приводят слова агента французские источники.

Напомним, что Марсьяль выступает за "красных дьяволов" с 2015 года, ранее он играл за французские "Лион" и "Монако". В конце прошлого сезона французский нападающий передал свои пожелания главному тренеру "МЮ" Жозе Моуринью. Он хочет увеличить свою заработную плату с 85 тысяч фунтов в неделю до 150-ти. В противном случае он ожидает предложений от других клубов.